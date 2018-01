„In der Gruppe ist das Verständnis am größer“

Die Wolfenbütteler „Selbsthilfegruppe nach Krebserkrankungen“ besteht seit dem Jahr 1994. Ihr Ziel: Betroffene zusammenzubringen, Erfahrungen und Informationen auszutauschen sowie Unterstützung durch andere Gruppenteilnehmer zu bieten. Seit 17 Jahren kümmert sich Werner Dietrich um die Belange der Gruppe. Jeder sei willkommen, sagt er und fügt an: „Egal, welches Geschlecht, Alter oder welche Krebsart.“

Aktuell zählt die Selbsthilfegruppe 15 bis 20 aktive Mitglieder, die sich alle vier Wochen für 90 Minuten in der Wolfenbütteler Versöhnungskirche in der Schotteliusstraße 3 treffen. „Die Räumlichkeiten werden uns dort kostenfrei zur Verfügung gestellt und immer sehr schön dekoriert“, sagt Dietrich, der die Geschicke der Selbsthilfegruppe sechs Jahre nach der Gründung 1994 übernahm, weil die ursprüngliche Initiatorin aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Dietrich: „Damals war ich selbst Teil der Gruppe und da ich nach meiner Operation wieder fit war, wollte ich das machen.“

„Viele wollen zwar über die Krankheit reden, aber nicht mit ihren nächsten Angehörigen.“ Margot Grothe, ist langjähriges Mitglied der Selbsthilfegruppe

Aus eigener Erfahrung weiß er, wie wichtig eine Selbsthilfegruppe gerade am Anfang dieser oft tödlichen Krankheit sein kann. „Nachdem man die Krebsdiagnose erhalten hat, fällt man zunächst in ein tiefes Loch und möchte nicht mit Freunden oder Verwandten darüber sprechen. Da tut es sehr gut, seine Ängste mit Leidensgenossen zu teilen“, erklärt der Wolfenbütteler. Ingrid Buddrus, Renate Nagel und Margot Grothe sind ebenfalls langjährige Gruppenteilnehmer und können Dietrich nur zustimmen: „Viele wollen zwar über die Krankheit reden, aber nicht mit ihren nächsten Angehörigen. In der Gruppe ist das Verständnis größer, weil es sich dabei auch um Betroffene handelt“, sagt Grothe, die neun Jahre lang eine Freundin zu den Gruppentreffen begleitete, ehe sie selbst an Krebs erkrankte.

Zum Reden gezwungen werde bei den Treffen jedoch niemand. Alles sei ganz ungezwungen. „Oftmals geht es überhaupt nicht um die Krankheit. Es geht auch darum, sich vom Alltag abzulenken und sozialen Halt zu spüren. Das gibt einem die Kraft durchzuhalten“, sagt Renate Nagel. Denn man kümmere sich sehr gut umeinander, und zwar nicht bloß während der Treffen. „Wenn jemand Unterstützung bei einem Termin braucht, ist immer jemand da, der die Person begleitet“, sagt Ingrid Buddrus. Das mache die Gruppe auch aus, ein freundschaftliches Verhältnis untereinander.

Zusätzlich zum gegenseitigen Austausch gibt es bei jedem Treffen wechselnde Vorträge zu unterschiedlichen Themengebieten. Auch ein Besuch im Klinikum Wolfenbüttel mit Vorträgen der Chirurgie sowie einer Besichtigung sind fest im Jahreskalender verankert. Der Jahreshöhepunkt sei jedoch der jährliche gemeinsame Ausflug. „Auf der Reise entstehen oft die besten Unterhaltungen. Da werden Freundschaften fürs Leben geknüpft“, ist Dietrich sich sicher.

Für neue Teilnehmer sei die Gruppe stets offen. Besonders Männer und junge Menschen seien stark unterrepräsentiert. „Jüngere Betroffene kommen eine Zeit lang und bleiben dann aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen wieder fern. Da würden wir uns mehr Teilnehmer wünschen.“

