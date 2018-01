Die Landesmusikakademie erhält einen neuen Impulsgeber

Foto: Karl-Ernst Hueske

Johannes Münter als Präsident des Landesmusikrates (links) stellte den neuen künstlerischen Geschäftsführer der Landesmusikakademie in Wolfenbüttel, Markus Lüdke (rechts), vor. Der bisherige Hausherr in der Villa Seeliger, Tom Ruhstorfer, geht im Februar in den Ruhestand. Foto: Karl-Ernst Hueske