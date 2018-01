Weitere Einbrüche in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel In der Zeit von Donnerstag bis Freitag kam es nach Polizeiangaben zu zwei weiteren Einbrüchen in Wolfenbüttel und Cremlingen. Im ersten Fall verschafften sich bisher unbekannte Täter am Freitagnachmittag über ein gartenseitiges Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses...