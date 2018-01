Stadt will Hausbesitzer bei Grundsteuer stärker zur Kasse bitten

Werden die Eigenheimbesitzer in der Stadt in den nächsten Jahren durch höhere Grundsteuern belastet? In dieser Woche beginnen in den Fachausschüssen der Stadt die Haushaltsberatungen für den geplanten Doppelhaushalt 2018/2019. Teil des Haushaltsplanes, den die Stadtverwaltung den Fraktionen vorgelegt hat, ist eine Erhöhung der Grundsteuer B um jeweils zehn Punkte in den nächsten Jahren. Laut dem Entwurf...