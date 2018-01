Unbekannter überfällt Tankstelle im Neuen Weg

Wolfenbüttel Zunächst hat der Unbekannte den Verkäufer am späten Sonntagabend in ein Gespräch verwickelt. Dann bedrohte er ihn mit einem Messer.

Ein unbekannter männlicher Täter hat nach Angaben der Polizei am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle im Neuen Weg in Wolfenbüttel überfallen und einen dreistelligen Betrag erbeutet. Der Unbekannte habe die Verkäuferin zunächst in ein Gespräch verwickelt. Während des Gesprächs sei er um den Tresen herumgegangen und habe die Verkäuferin mit einem Messer bedroht. Der Täter konnte fliehen.

Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, zirka 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, korpulent, akzentfrei deutsch sprechend, bekleidet mit schwarzer Mütze, braunem Schal vor Mund und Gesicht, er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Handschuhe. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.