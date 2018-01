Wolfenbüttel Ein unbekannter männlicher Täter hat am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle im Neuen Weg in Wolfenbüttel überfallen. Der Täter verwickelte den Verkäufer in ein Gespräch und trat zu ihm hinter den Tresen. Dort bedrohte er ihn mit einem Messer und erbeutete einen dreistelligen Betrag. Der Unbekannte konnte fliehen.

