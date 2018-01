Angemessene Würdigung von Leopold Zunz noch offen

Wie kann Leopold Zunz (1794 bis 1886), Begründer der „Wissenschaft des Judentums“, in Wolfenbüttel in diesem Jahr gewürdigt werden? Im Dezember hatte die Stadt angekündigt, dass sie mit Hilfe von Politik und Bürgern Vorschläge sammeln wolle. Ein Ergebnis gibt es noch nicht, teilte Stadtsprecher Thorsten Raedlein auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Zum Hintergrund: Leopold Zunz war der erste Jude, der an...