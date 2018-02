Wolfenbüttel Die Veranstaltung Living Theory – Linkin Park Tribute, die am Freitag, 20. April, in Wolfenbüttel stattfinden sollte, ist am Donnerstag abgesagt worden. Der Veranstalter nennt „tourneeorganisatorische“ Gründe. Bereits gekaufte Karten können ausschließlich an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Kontakt: (05 31) 34 63 72.

