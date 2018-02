Wolfenbüttel Die Deichmann-Filiale an der Bahnhofstraße 6a öffnet wieder am Donnerstag, 8. Februar. In den neugestalteten Verkaufsräumen präsentiert der Schuheinzelhändler sein Angebot, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Am Eröffnungstag sind Kunden von 10 bis 18.30 Uhr willkommen. Es soll Sekt und Überraschungen geben. Außerdem fertigt ein Schnellzeichner Porträts an – kostenlos zum Mitnehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder