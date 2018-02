Oesterhelweg und Meißler zu Gast

Wolfenbüttel Der Arbeitskreis Politische Basisarbeit kommt am Mittwoch, 7. Februar, von 17 Uhr an im Herzog Heinrich (Schützenhaus) an der Frankfurter Straße in Wolfenbüttel zusammen. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stehen nach Angaben der Veranstalter aktuelle politische Themen. Landtagsvizepräsident Frank...