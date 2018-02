Abordnungen diesmal besser vorbereitet

Diesmal hält sich die Empörung in Grenzen. Anders als im Sommer 2017 wurden die Gymnasien zum gerade beginnenden zweiten Schulhalbjahr rechtzeitig vorgewarnt über die Abordnungen an Grund-, Haupt- und Realschulen. Vor allem den Grundschulen fehlt es an Lehrern. Gymnasiallehrer werden geschickt, um die Lücken zu füllen. Bereits Ende November 2017 erfuhren die Gymnasien von den Abordnungen, die auf sie...