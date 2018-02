Wolfenbüttel Die Taten ereignen sich an der Krummen Straße am Harztorwall und an der Karlstraße. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Jugendliche randalieren in der Innenstadt

Vier bislang nicht ermittelte Jugendliche sind nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 17.40 Uhr beobachtet worden, wie sie in der Krummen Straße in Wolfenbüttel mehrere Blumenkübel umwarfen. Ein Kübel wurde dabei zerstört.

Laut Polizeisprecher Frank Oppermann blieb es aber nicht bei dem einen Fall: Gegen 17.45 Uhr wurden ebenfalls vier Jugendliche beobachtet, die Steine gegen die Fassade eines Hotels am Harztorwall warfen. Vermutlich wurde hierbei eine Fensterscheibe zerstört. Der Schaden an der Scheibe sei zumindest erst zu diesem Zeitpunkt festgestellt worden.

Letztendlich wurden gegen 18.50 Uhr wiederum vier Jugendliche gemeldet, die auf einem Garagendach in einem Hinterhof der Kindertagesstätte an der Karlstraße randalierten, so Oppermann. „Trotz Fahndung konnten die Jugendlichen nicht angetroffen werden. Ob ein Zusammenhang besteht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.“ Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.