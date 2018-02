Betrüger erbeuten sechsstelligen Betrag

Wolfenbüttel Opfer von Trickbetrügern wurde gestern Mittag eine 80-jährige Wolfenbüttelerin in der Ottmerstraße. Um kurz vor 13 Uhr hatte sie zwei Männern in dunkler Arbeitskleidung die Tür geöffnet, die angeblich die Wasserleitung kontrollieren sollten. Die Männer forderten die Frau wiederholt auf, in der Küche und im Bad die Wasserhähne aufzudrehen.

Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, fiel der Frau auf, dass ein schwarzer Rollkoffer fehlte, der neben dem Kleiderschrank im Schlafzimmer abgestellt war. In dem Koffer hatte sich Bargeld in Höhe eines sechsstelligen Betrags befunden, das aus einer Kontoauflösung stammte. Lediglich die Kleidung, die sich vor dem Koffer befunden habe, sei noch vorhanden gewesen, berichtete die Polizei.

Die Männer werden als etwa 40 Jahre alt beschrieben, sie trugen dunkle Arbeitskleidung. Der eine soll etwa 160 bis 165 Zentimeter groß und dick gewesen sein, er trug einen Dreitagebart sowie eine dunkle Mütze, die eventuell einen lederbezogenen Schirm hatte. Er sprach gebrochen Deutsch. Der zweite Mann war schlank, 170 bis 175 Zentimeter groß und sprach akzentfrei Deutsch. Beide Männer sollen laut Polizeibericht eine „ausländische Erscheinung“ gehabt haben.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 53 31) 93 30. abi