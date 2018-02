Eisrettung am Stadtgraben: Übungsdienst der Gruppe 2/2

Wolfenbüttel Eisrettung am Wolfenbütteler Stadtgraben: Die Feuerwehr übte am Mittwochabend, einen Menschen aus dem eingebrochenen Eis zu befreien.

Wolfenbütteler Feuerwehr warnt vor dem Betreten zugefrorener Seen

Verbunden mit einer eindringlichen Warnung, die zugefrorenen Seen, Teiche, Flüsse und Bäche zu betreten, übte die Feuerwehr am Mittwochabend den Ernstfall am Stadtgraben, berichtet Tobias Stein, Pressesprecher der Feuerwehr Wolfenbüttel.

Die hell erleuchtete Eisfläche, Einsatzfahrzeuge und jede Menge Feuerwehrleute ließen Schlimmes erahnen: Doch es war nur eine Übung. Hierbei ging es um Handgriffe, die benötigt werden, wenn ein Mensch oder ein Tier aus dem kalten Wasser gerettet werden müssen. Um alles so realistisch wie möglich wirken zu lassen, wurde es für einen Feuerwehrmann höchst ungemütlich. Er simulierte den im Eis eingebrochenen hilflosen Menschen. Trotz eines speziellen Anzugs, der die ihn tragende Person auf der Wasseroberfläche treiben lässt, konnte der Feuerwehrmann, nicht mehr selbstständig aus dem Eisloch an das Ufer zu kommen, war trotzdem zu spüren.

Die Möglichkeiten, Menschen aus dem eingebrochenen Eis zu retten, seien vielfältig, erklärte Stein. Jedoch müsse die Rettungsaktion auch gut überlegt sein. Neben der Gefahr des Ertrinkens gebe es aufgrund der Kälte auch weitere Gefahren, zum Beispiel die der Unterkühlung. Menschen in Not würden wegen Angst- oder Panikreaktionen oft auch nicht mehr rational handeln.

Zur Rettung einzusetzende Hilfsmittel, seien neben Leinen auch Leiterteile, oder der beschriebene, spezielle Schutzanzug oder spezielle Boote. „Den Schutzanzug können die Feuerwehrleute schon während der Fahrt oder vor dem Ausrücken anziehen. In Wolfenbüttel war auch ein Wasserrettungszug sowie ein Löschgruppenfahrzeug mit Bootsanhänger“, sagt Stein.