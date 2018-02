Bahnarbeiten – 30 km/h in Groß Stöckheim

Wolfenbüttel Die Deutsche Bahn führt im Zeitraum vom 26. Februar bis 24. Juni Arbeiten an der Bahnstrecke von Leiferde bis Wolfenbüttel aus. Das teilt die Stadtverwaltung Wolfenbüttel mit. Dazu wird auch, so heißt es in der Pressemitteilung, die Schrankenanlage in Groß Stöckheim außer Betrieb genommen. Der Bahnübergang werde durch eine mobile Schrankenanlage gesichert. Der Straßenverkehr solle durch diese Arbeiten selbst nicht beeinträchtigt werden. Es sei jedoch vorgeschrieben, beim Einsatz einer mobilen Schrankenanlage die Geschwindigkeit an diesen Stelle auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Das wird in Groß Stöckheim auf der Landesstraße 615 (Hauptstraße), der Kreisstraße 66 (Groß Stöckheimer Weg) und Am Bache der Fall sein.

