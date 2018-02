Fahranfängerinnen bauen Unfälle bei Glätte

Wolfenbüttel Eine 18-jährige Fahranfängerin hat sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der schneeglatten Kreisstraße 620 bei Börßum mit ihrem Wagen überschlagen. Sie kam in Höhe der Abfahrt zur Mülldeponie bei Bornum von der Fahrbahn ab. Der PKW blieb schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen.

Auto und ein Verkehrszeichen wurden beschädigt. Schaden: mehr als 5000 Euro. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt.

Ebenfalls auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Donnerstag gegen 15.35 Uhr auf der Bertramstraße in Evessen ein Auto in den Gegenverkehr. Auch hier saß eine 18-Jährige am Steuer, so die Polizei. Ihr Wagen geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und geriet dann auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 52-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.