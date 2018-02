Wolfenbüttel Während des Einkaufs wurde eine 80-Jährige in einem Discounter an der Adersheimer Straße bestohlen. Die Tatzeit war laut Polizei am Mittwoch gegen 11 Uhr. Entwendet wurde das Portemonnaie der Frau aus der Handtasche. Neben einem dreistelligen Geldbetrag fiel auch der Ausweis der Dame den Dieben in die Hände.

Wer dazu etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel zu melden: (0 53 31) 93 30.