ADFC will mehr Touren bieten

Der ADFC Wolfenbüttel war im vergangenen Jahr an fünf Infoständen und mit fünf Aktionen in der Öffentlichkeit präsent: Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. In der Öffentlichkeitsarbeit für das Radverkehrskonzept der Stadt sollte 2017 das Thema „Mit dem Rad zur Arbeit/zur Schule“ ein breites Publikum erreichen. Daher hätten Vereinsmitglieder gemeinsam mit Valerie Dubiel als Radverkehrsbeauftragten der Stadt in Kitas Lastenräder und Transportmöglichkeiten für Kinder vorgestellt.

Aktive im ADFC hätten in der VeloWorx-Gruppe an 24 Tagen 141 Radfahrer bei der Reparatur ihrer Velos unterstützt. Die Bandbreite der angebotenen Touren habe von leichten Halbtages- über Mehrtagestouren bis hin zu MTB-Touren gereicht. An insgesamt 49 Touren hätten 633 Radfahrer teilgenommen, so der Verein. Um das Angebot zu erweitern, sollen sich zwölf Aktive in einem Tourenleiter-Coaching im März fortbilden.

Zudem sei der ADFC-Kreisverband seit August 2017 beim Amtsgericht als Verein eingetragen und sei damit als gemeinnützig anerkannt.

Zum Vorstand gehören die beiden Vorsitzenden Thilo Neumann und Erica Neumann, die Schatzmeisterin Roswitha Börst und die Beisitzer Peter Heinemeyer und Martin Langer sowie Jürgen Hartmann. Kassenprüfer sind Rolf Meyer und Klaus Eckstein.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins sei, auf die Verkehrspolitik der Stadt und des Landkreises Einfluss zu nehmen. Dies, so der Verein weiter, sei langwierig. Erfolge in Form von Verbesserungen für alle Radfahrer stellten sich manchmal erst spät ein. Die Kreisverbände der Region seien dabei, einen ADFC-Regionalverband zu entwickeln.