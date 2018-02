Wolfenbüttel Die CDU lädt ein zu ihrer sozialen Sprechstunde am Donnerstag, 22. Februar, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr in die Kreisgeschäftsstelle, Im Kalten Tale 20. Ansprechpartnerinnen sind Marita Braun und Birgit Vogler, beide aus Wolfenbüttel: Telefon: (0 53 31) 16 72.

