Selbsthilfegruppe trifft sich in Kommisse

Wolfenbüttel Das nächste Treffen der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe findet am Mittwoch, 28. Februar, von 17.30 bis 19 Uhr, in der Kommisse an der Kommiss-Straße 5 statt. Unter anderem soll ein neues Gerät mit neuer Schlafmaske vorgestellt werden. Gäste sind willkommen.