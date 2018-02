Das Kammerorchester spielt Beethoven

Wolfenbüttel Unter dem Titel „Beethoven in C“ veranstaltet das Kammerorchester Wolfenbüttel sein Winterkonzert am Sonntag, 25. Februar, 17 Uhr, in der Trinitatiskirche. Auf dem Programm stehen drei Werke aus der mittleren Schaffensperiode Beethovens, die allesamt auf dem Grundton C basieren. Als Solisten sind mit Christine Schwarzmayr (Violine) und Sabine Krams (Violoncello) zwei Mitglieder des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters sowie der Wolfenbütteler Pianist Martin Bujara zu hören. Die Leitung hat Rainer Hertrampf. Karten für 10 bis 12 Euro gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, Telefon: (05 31) 1 66 06, und bei den anderen bekannten Vorverkaufs-Stellen sowie an der Abendkasse. Für Kinder, Schüler und Studenten ist der Eintritt frei.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder