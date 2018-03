Weltfrauentag: Großer Flashmob in Wolfenbüttel geplant

Ein Meer von 1000 Frauen, die sich grüne Masken von den Gesichtern reißen und in die Luft werfen. Die sich zeigen am helllichten Tag in der Wolfenbütteler Innenstadt. Egal welcher Religion, welcher Hautfarbe, welcher Herkunft oder welchen Alters sie sind. Wenn es nach Yvonne Salzmann geht, soll so der Marktplatz am Weltfrauentag, 8. März, um 16.45 Uhr aussehen. Die Fotokünstlerin hat zu einem großen...