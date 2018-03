Alkoholisierte Frau beschädigt parkenden PKW

Wolfenbüttel Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Sonntag einen Unfall auf der Flöther Straße in Cramme verursacht. Demnach stieß sie gegen 6.15 Uhr mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 28-Jährigen fest. Der Test ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Der Führerschein wurde sichergestellt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 17 500 Euro. Die Autos wurden abgeschleppt.