Wohnwagen am Grünen Platz brennt aus

Wolfenbüttel Ein Wohnwagen, der an der Straße Am Okerufer, geparkt war, ist am Montagabend ausgebrannt. Der Brand brach im Inneren des Wagens aus. Laut Angaben der Feuerwehr war der Wohnwagen leer und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Linden konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist noch unklar.