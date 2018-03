Zusatzkonzert:  Gitarrenmusik in Wendessen

Wolfenbüttel Der Kirchbauverein Wendessen lädt am Donnerstag, 15. März, ab 20 Uhr zu einem Konzert in die St.-Georg-Kirche ein.

Die erste Veranstaltung am 14. März ist ausverkauft, so der Veranstalter. Geboten werden soll ein Festival der akustischen Gitarre mit El Macareno & Silvio Schneider.

Der spanische Flamenco-Star El Macareno tourt gemeinsam mit dem deutschen Latin-Groove-Gitarristen Silvio Schneider. El Macareno, der zeitweise in Deutschland gelebt habe, sei seit 2005 Mitglied des Flamenco-Cultural- Office of Cordoba und vertrete als einer ihrer Botschafter den Flamenco in aller Welt. Silvio Schneider habe sich vor allem im Latin-Bereich einen Namen in der Szene gemacht. 18 Jahre habe er im Gitarrenduo Nassler & Schneider weltweit rund 1500 Konzerte gespielt. In Wendessen spielen beide Solo-Blöcke als auch im Duo. Karten für 13 bis 15 Euro: (0 53 31) 6 86 80.