Tanzshow im Lessingtheater

Wolfenbüttel Getanzte Geschichten aus Licht und Schatten bietet die Jon-Lehrer-Dance-Company am Freitag, 6. April, im Wolfenbütteler Lessingtheater. Die Aufführung mit dem Titel Shadows in Motion beginnt um 19.30 Uhr. Die Ankündigung verspricht „einen Ausflug in eine dunkle Zauberwelt“. Die Tanzgruppe trete mit...