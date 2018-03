Alkoholisierte Fahrer – Polizei stoppt Auto gleich zweimal

Wolfenbüttel Einer Polizeistreife ist am frühen Dienstagmorgen um kurz nach Mitternacht ein Autofahrer aufgefallen, der mit seinem Auto ohne Licht und in Schlangenlinien fahrend auf der Adersheimer Straße in Richtung Gebrüder-Welger-Straße unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten...