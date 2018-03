Könnte ich hier wohl eines Tages arbeiten?

In der IT-Abteilung des Hauses wurde zunächst der Beruf der Fachinformatikers vorgestellt, so das Klinikum in seiner Pressemitteilung. Im Anschluss konnten die Schüler einen Arbeitsplatz-Computer und einen Server auseinanderbauen. Zum Abschluss wurde den Schülern der richtige Umgang mit persönlichen Daten im Internet per Videofilm erklärt.

In der Küche konnten die Schüler selber mit anpacken: Zubereitet wurde ein Lauch-Kartoffel-Auflauf für die Mittagskarte der Mitarbeiter-Cafeteria. Besonders gefallen, so heißt es weiter, habe den Schülern, dass die Mitarbeiter auf alle Fragen geantwortet und ihnen tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag am Klinikum gewährt hätten.

Die Schüler hätten im Rahmen des Projekts „Kopra WF – Kompetenz & Praxis in Wolfenbüttel“ an dem Praxistag teilgenommen. Dieses strebe als Maßnahme des regionalen Übergangsmanagements Schule-Beruf eine passgenaue Weitervermittlung in Ausbildungsverhältnisse nach der Schulausbildung an. Auf die abschließende Frage von Lisa Hantelmann, Referentin für Personalentwicklung, wie es den Gymnasiasten im Krankenhaus gefallen habe, hätten alle begeistert die Daumen hochgestreckt.