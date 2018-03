Holzdecke im Badezimmer fängt Feuer

Wolfenbüttel Der Alarm eines Brandmelders schreckte Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Fritz-Fischer-Straße am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf. In einem Badezimmer hatte eine Holzdecke Feuer gefangen. Die über Notruf herbeigerufenen Polizisten evakuierten das Haus und drangen gewaltsam in die Wohnung ein, in der der Brand ausgebrochen war. Die Bewohner, so die Polizei, waren nicht zu Hause.

Es entstand ein Gebäudeschaden von mehreren Tausend Euro. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem elektrotechnischem Defekt aus.