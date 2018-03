Robo-Cup: Schüler fahren zur Deutschen Meisterschaft

Drei Teams haben sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Fast 30 Schüler des Gymnasiums traten in 11 Teams und 3 verschiedenen Kategorien gegen mehr als 100 Teams anderer Schulen an, teilt die Einrichtung mit. Zwei Teams qualifizierten sich in der Kategorie „Rescue Line“ für die Deutsche Meisterschaft in Magdeburg. In der Kategorie „Maze Entry“ gewann das GiS-Team Platz eins und reist ebenfalls nach Magdeburg. Im Einsteiger-Wettbewerb kam das Team auf Platz drei und erhielt dafür 100 Euro.

Die Roboter-AG des Gymnasiums existiert seit mehr als zehn Jahren. Gestartet sei sie mit drei Schülern. Mittlerweile seien es 38 Teilnehmern und es sei die zweitgrößte AG der Schule. Betreut wird sie von den Lehrern Frithjof Hummes und Torsten Micheels sowie die beiden Informatikreferendare Janine Lücke und Lars Menrath.