Einbruch in Apotheke: Täter scheitern an Tür

Wolfenbüttel Gescheitert ist nach Polizeiangaben ein Einbruch in eine Apotheke an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße. Die Unbekannten versuchten laut Polizei, die Eingangstür aufzuhebeln. Sie ließen am Tatort ihr Werkzeug, einen Schraubendreher und ein Brecheisen, zurück. Die Tatzeit war zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 7.55 Uhr. Der Schaden an der Tür wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.