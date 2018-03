Das Wappen einer herzöglichen Stadt

Wolfenbüttel. Einen deutlichen Einschnitt in der Stadtwerdung Wolfenbüttels bedeutete laut Dr. Brage Bei der Wieden, Leiter des Niedersächsisches Landesarchives am Standort Wolfenbüttel, das große herzogliche Privileg von 1570. Herzog Julius verlieh der Stadt damals das Recht, zwei Jahrmärkte und zwei Wochenmärkte – mittwochs und sonnabends – abzuhalten, dazu ein eigenes Wappen.

Marktrechte verlieh der Herzog im Zuge seiner Wirtschaftspolitik, um den Handel zu beleben, auch anderen Kommunen, zum Beispiel Holzminden oder Schöppenstedt. Die Verleihung eines Wappens aber war etwas Besonderes, so der Archivleiter: „Bisher hatten die welfischen Herzöge noch keiner Kommune ein Wappen verliehen.“ Die älteren Städte hatten in der Regel ihr Siegelbild als Wappen verwendet, Siegelbilder, die meistens ein Stück städtischer Architektur und einen Löwen zeigten. Wolfenbüttel aber war damals ein recht junges Gemeinwesen und außerdem herzogliche Residenz.

Wie das Wolfenbütteler Wappen (und Siegel) auszusehen hatte, legten die Beschreibung und eine kolorierte Zeichnung fest. Dieses Dokument befindet sich im Landesarchiv und ist dort in einer kleinen Sonderausstellung zum Thema „900 Jahre Wolfenbüttel„ zu sehen.

Im Wappen erkennt man in Blau eine rote Säule, die mit einem bekrönten Kapitell abschließt und darüber einen silbernen Stern. Vor der Säule springt ein gezäumtes silbernes Ross heraldisch nach rechts. Den Schild halten zwei Engel, der eine in den welfischen Hoffarben rot-gold gekleidet, der andere in den brandenburgischen Farben schwarz-weiß. Schon diese Farbgebung verweist auf den Herzog und seine Gemahlin, eine geborene brandenburgische Prinzessin. Mehr noch, so Brage Bei der Wieden: „Das ganze Wappenbild gibt ein Element des herzoglichen Wappens wider, nämlich die sogenannte ,Helmzier‘, die Bekrönung des Helmes, der auf dem Wappen ruhte.“

Die Botschaft des Wolfenbütteler Wappens lautet zunächst: Es handelt sich um eine herzogliche Stadt. Was die einzelnen Elemente – Pferd, Säule und Stern – bedeuten sollen, lässt sich hingegen nicht so ohne weiteres bestimmen.

Und so lautet die vollständige Interpretation von Dr. Brage Bei der Wieden:

Das Pferd hatten welfische Herzöge der Linie Grubenhagen zuerst 1361 als Siegelbild verwendet. Der erste Abdruck befindet sich an einer Urkunde, die (wie der Wolfenbütteler Wappenbrief) im Landesarchiv in Wolfenbüttel verwahrt wird. Im 15. Jahrhundert haben einige Schriftsteller dieses Pferd als „Sachsenross“ interpretiert, diese Interpretationslinie führte zum heutigen „Niedersachsenross“. Herzog Julius verstand dieses Zeichen wohl eher emblematisch. Er hat Taler prägen lassen, die ein ungezügeltes Pferd und einen Wilden Mann zeigen, dazu das Motto IMCM. Das lässt sich auflösen: „Invitus mordens cur mordeor?“ (unfreiwillig beiße ich – warum werde ich verletzt?). Damit bezog Julius sich auf die Ausmalung des Schlosses in (Hann.) Münden, die sein Onkel Erich II. von Braunschweig-Calenberg hatte vornehmen lassen. Was die beiden Fürsten mitteilen wollten, gegen wen sie sich mit dem Motto wandten, bleibt für uns allerdings rätselhaft.

Die Säule hatte zunächst nur eine Funktion, keine Bedeutung. Es handelte sich um einen Stab, an dem das Pferd befestigt war; mit der Fortentwicklung des Wappens verdickte er sich zur Säule. Ebenso wie dem Pferd konnte man auch der Säule in der Frühen Neuzeit verschiedene Bedeutungen beilegen, die jedoch nie endgültig oder abschließend waren. Das lässt sich gut anhand eines großen Kupferstichs illustrieren, den der Braunschweiger Künstler Johann Georg Schmidt 1731 anfertigte. Um das Trauergerüst mit dem Sarg Herzog August Wilhelms ordnet er 69 Embleme an, vier davon haben die Säule und sechs das Pferd als Hauptmotiv – mit je unterschiedlichen Bedeutungen. Zu den Säulenbildern heißt es (übersetzt): „Das Ende krönt das Werk“, „Schmuck und Stärke“, „eine neue Stütze des Welfenhauses“, „Was er weggenommen hat, gibt er unter günstigen Vorzeichen zurück“.

Der Stern schließlich soll nach einer 1584 veröffentlichten Wappenlegende von Kaiser Maximilian I. Herzog Erich I., dem Vater Erichs II., für dessen Tapferkeit verliehen worden sein. Von dem Wappen, das Herzog Julius 1570 für Wolfenbüttel bestimmte, leiten sich auch die Stadtfarben ab: rot-weiß-blau.