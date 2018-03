Vortrag zur Zukunft des Obst- und Gemüsebaus

Wolfenbüttel Am Montag, 26. März, 19 Uhr, lädt das Gärtnermuseum am Neuen Weg 33 zum Vortrag in ein. Karl Voges wird zum Thema „Das Alte Land und die Pfalz: Obst- und Gemüsebau rüstet sich für die Zukunft!“ vortragen. Der Eintritt ist frei.