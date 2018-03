Polizei erwischt Fahrer unter Betäubungsmittel

Wolfenbüttel Mehrere Polizeibeamte aus Wolfenbüttel haben am Dienstag Autofahrer auf Drogenkonsum kontrolliert. Die laut Mitteilung speziell geschulten Beamten kontrollierten etwa 50 Fahrer in der Halchterschen Straße. Bei drei Autofahrern bestand der Verdacht auf Drogenbeeinflussung, so dass Blutentnahmen...