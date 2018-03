Wenn alle tun, was sie können und wollen

Wolfenbüttel Wie sähe eine Gesellschaft aus, in der alle tun, was sie können und wollen und nicht, was sie müssen und sollen? In ihrer Dokumentation „Können + Wollen statt Müssen + Sollen“, die der Orts- und Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen laut einer Mitteilung am Mittwoch, 4. April, 20 Uhr, im...