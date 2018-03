Wohnwagen steht in Flammen

Wolfenbüttel Die Feuerwehr löscht aktuell einen Wohnwagen, der komplett in Flammen steht

Ein Wohnwagen fing am späten Mittwochabend in Wolfenbüttel, Am Roten Amte, Feuer. Die Feuerwehr rückte nach der Alarmierung umgehend aus und löschte den Brand, der auf einen angrenzenden Holzzaun übergriff.

„Zum Löschen des Brandes wurden ein Dachwerfer und zwei C Rohre eingesetzt. Zwei Trupps arbeiten mit schwerem Atemschutz ausgerüstet. Der Brand griff auch auf einen Holzzaun über und ist inzwischen gelöscht. Zwei Tanklöschfahrzeuge und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel sind an der Brandstelle“, sagte Tobias Stein, Pressesprecher Feuerwehr Wolfenbüttel.

