Unbekannte beschädigen abgestelltes Auto

Wolfenbüttel In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße haben unbekannte Täter am Donnerstag im Zeitraum von 11.30 bis 12.15 Uhr beide Fahrzeugseiten eines Opel Mokka, der am Straßenrand abgestellt war, beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise: Tel: (0 53 31) 93 30.