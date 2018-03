80 Wolfenbütteler Schüler werden zu Clowns und Akrobaten

Aaaah und oooh, staunen die Eltern und Geschwister im Publikum. Und: „Das gibt‘s doch nicht!“ Es ist eben kaum zu glauben, was die 80 Wolfenbütteler Schüler da in der Manege zeigen: Akrobatik, Jonglage, Balance-Akte, Slapstick und jede Menge Clownerie. Nach einer Woche in der Zirkusschule Dobbelino...