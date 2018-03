Keine Sprechstunde für Bürger in den Ferien

Fümmelse Hiltrud Bayer, Ortsbürgrmeisterin in Fümmelse, teilt mit, dass die Bürgersprechstunde während der Osterferien nicht stattfindet. Die nächste Bürgersprechstunde ist am Dienstag, 10.April, von 14 bis 17 Uhr in der „Alten Schule „ Fümmelser Str. 47.