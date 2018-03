Yoga-Lehrer kommt aus Süd-Indien

Wolfenbüttel Kathrin Bormann lädt am Dienstag, 10. April zu einer Veranstaltung mit einem Yoga-Lehrer aus Süd-Indien in ihr Pilates-Studio in Wolfenbüttel, Breite Herzogstr. 13 ein. Die Veranstaltung findet von 18 bis 19.30 und von 20 bis 21.30 Uhr statt. Anmeldungen: Tel: (0 171) 187 2644.