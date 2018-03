Die Werkstatt des Lernens für die gesamte Familie

„Bremsen sie mich ruhig, wenn ich zu viel und zu schnell rede“, sagt Claudia Dreischhoff. Die Leiterin des Kinder- und Familienzentrums an der Karlstraße in Wolfenbüttel wirkt rastlos, fast ein bisschen gehetzt. Doch der Eindruck täuscht, denn in Wahrheit ist sie sehr liebevoll im Umgang mit ihren jungen Schützlingen. Beim Gang über die Flure der Einrichtung gehen ihre Blicke in alle Richtungen. Sie tröstet traurige Kinder, sie hat für alle ein freundliches Wort, ist aber auch konsequent. Etwa, als Kinder ihre Puppen einfach auf den Fußboden fallen- und liegenlassen.

„Eine schöne Arbeit, eine vielfältige Arbeit“, sagt Claudia Dreischhoff, die Vorgesetzte für 30 Mitarbeiter ist. 164 Kinder plus einige Stadtteilkinder im Alter von 12 Monaten bis 14 Jahren werden nach dem im englischen Corby entwickelten „Early Excellence“-Ansatz betreut. Soll heißen: Der pädagogische Ansatz bedeutet, dass die Fähigkeiten jeden Kindes individuell gefördert werden und den Eltern vermittelt wird, wo die Stärken ihrer Kinder liegen. Hierfür werden Kinder vom Erzieherpersonal beobachtet, ihr Verhalten, die Stärken werden dokumentiert. „Wir beziehen die Eltern in den Entwicklungsprozess ihrer Kinder ein“, sagt Claudia Dreischhoff.

Ein Erzieher begleitet acht bis neun Familien, er oder sie ist und bleibt fester Ansprechpartner. „Unser Ziel ist es, die Familien zu stärken, die Erziehung durch die Eltern zu unterstützen, zu fördern und so anregend wie möglich zu gestalten“, erzählt die Leiterin. Außerdem öffnet sich das Kinder- und Familienzentrum nach außen und vernetzt sich mit Kooperationspartnern.

In dem offenen Konzept der Einrichtung gibt es Lernwerkstätten, so nennen sie in der Karlstraße ihre Gruppen. „Die Kinder sind darin die Akteure“, sagt Claudia Dreischhoff. Beim Rundgang wird schnell klar: Sie entscheiden, worauf sie Lust haben. Bewegung, Technik, Sprache, Malen – in den Lernwerkstätten gibt es entsprechende Angebote, die Gruppenstruktur ist schnell und gerne ausgehebelt. „Unser Kinder- und Familienzentrum ist also nicht nur ein Ort der Begegnung, sondern auch eine Werkstatt des Lernens“, sagt Claudia Dreischhoff. In allen Räumen des etwas verwinkelten, aber überall hellen und farbenfrohen Flachbaus ist ständig etwas los. Besonders beliebt: das Kinder- und Elterncafé. Hier treffen sich morgens Mütter, trinken eine Tasse Kaffee, tauschen sich aus. Hier frühstücken die Kinder und essen auch zu Mittag – aber stets wann und was sie wollen. „Wir stellen ihnen nur alles bereit“, erzählt Einrichtungskoordinator Dennis Aßmann. Obst und Gemüse liegen immer griffbereit, auch Wasser und Säfte stehen auf den kleinen Tischchen.

Die Kinder verteilen sich auf eine Krippe, das Nest mit neun Plätzen, eine Kindergarten-Halbtagsgruppe (25 Plätze), zwei Kindergarten-Ganztagsgruppen (je 25 Plätze), einen Ganztagshort und eine Hortgruppe (je 20 Plätze) im Kinder- und Familienzentrum und zwei Hortgruppen mit je 20 Plätzen in den Räumen der Offenen Ganztagsschule Karlstraße.