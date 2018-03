Wolfenbüttel In der Innenstadt hat sich Ousman Kassama aus Gambia einen Traum erfüllt: Er hat das Café Bantaba eröffnet.

Afrikanische Kultur in Wolfenbüttel erleben

Das neue Café Bantaba am Herzogtore 1 ist nicht allein ein Café. Hier sollen die Menschen nicht nur essen und trinken können. Sie sollen Vorurteile abbauen und eintauchen in eine andere Kultur. Das ist zumindest der Wunsch des Inhabers Ousman Kassama. 1994 kam der heute 46-Jährige aus Gambia, Westafrika, nach Deutschland. Zwei Jahre habe er ein Praktikum als Tischler gemacht, Lehmputz gelernt – und vor langer Zeit auch Kochen bei seiner Mutter. Nun also das Café.

Eine vor eineinhalb Jahren entstandene Idee wurde Anfang Februar mit der Eröffnung Wirklichkeit. Auf etwa 40 Quadratmetern befindet sich nicht nur der kleine gemütliche Gastraum, eingerichtet mit alten Möbeln, sondern auch der Bereich, wo Essen und Getränke zubereitet werden – offen und einsehbar hinter dem Tresen. „Bei der Einrichtung haben wir Wert gelegt auf Naturmaterialien. Auch stellen wir Bio- und Fairtrade-Produkte in den Vordergrund“, erklärt Sabine Umunna, Angestellte und zuständig für die Organisation, wie sie sagt. Seine Zutaten beziehe das Café von Biohändlern aus der Region. Kaffee, so verspricht es die Karte, kommt aus Afrika. Demnächst sollen Kunden hier auch äthiopischen Kaffee kaufen können.

Garniert wird das Ganze mit Kunst – aktuell mit Masken aus Recyclingmaterial und Zeichnungen von Ed-Franklin Gavua aus Ghana. Investiert hat Kassama nach eigenen Angaben 15 000 Euro. Unterstützt worden sei er dabei mit einem Kredit durch das Jobcenter. Zwei Aushilfen helfen stundenweise.

Täglich von 12 bis 14 Uhr wird ein Mittagstisch angeboten. Kuchen wird selbst gebacken. Auch Vegetarier und Veganer sollen nicht zu kurz kommen. Der Name des Cafés übrigens heißt übersetzt Treffpunkt, erklärt Kassama. Genau dazu solle es sich entwickeln.

CAFÉ BANTABA Geöffnet hat das Café Bantaba, Am Herzogtore 1, in Wolfenbüttel Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr und Sonntag 14 bis 18 Uhr.