Backe Dir Deinen Nachwuchs

In der Konditorei gibt es weniger Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, als in der Bäckerei, sagt Carsten Richter.

„Wir Bäcker haben einen tollen Beruf“, sagt Carsten Richter. Er setzt sich für eine Modernisierung der Ausbildung in den Bäcker-Berufen ein.

Wer Bäcker werden will, muss früh aufstehen können und zumindest den Dreisatz beherrschen. Das ist natürlich längst nicht alles, was Bäcker, Bäckereifachverkäufer oder Konditoren lernen müssen, wollen sie in ihrem Beruf erfolgreich sein.

Richter weiß, wovon er spricht. Immerhin hat er selbst 15 Jahre im Backhaus gestanden, war lange Jahre Obermeister der Bäckerinnung Wolfenbüttel und ist seit kurzem Vorsitzender des Berufsausbildungsausschusses bei der Bäcker-Landesinnung Niedersachsen/Bremen. „Wir haben im Augenblick keine Probleme, Fachkräfte zu finden“, sagt er bei unserem Besuch bei den Brotverstehern in Wolfenbüttel „Aber wir wissen, dass in zehn bis 15 Jahren die Babyboomer in Rente gehen“, erklärt er. Dafür müsse schon jetzt der nötige Unterbau geschaffen werden.

Konditor ist beliebter als Bäcker

In der Konditorei gibt es weniger Probleme, neue Mitarbeiter zu finden, als in der Bäckerei. „Der Beruf ist super beliebt, vor allem bei Mädels“, sagt Richter. Bei den Bäckern sei das schon schwieriger, immerhin müsse man dort oft nachts oder schon sehr früh am Tag arbeiten.

„Im Verkauf wird es jedoch schwieriger“, erklärt er. Dabei sei der Beruf in den letzten Jahren enorm vielseitig geworden. „Da gehört Kundenberatung zu, man muss auch mal ein Spiegelei braten können, muss wissen, was in den verkauften Produkten ist“, so Richter. Neben dem reinen Verkauf und dem Service gehöre immer mehr Systemgastronomie in das Berufsbild.

Als Bäcker muss man rechnen

Für die dreijährige Ausbildung muss man vor allem rechnen können. „Das ist das A und O“, so Richter. Dreisatz- und Prozentrechnung muss ein Auszubildender ebenso beherrschen, wie die Grundrechenarten. „Bei den Zeugnissen sehe ich nach Mathe, Deutsch und dem Arbeits- und Sozialverhalten“, erzählt er weiter. Wer bei Richter anfange, müsse ins Team passen. Schließlich soll das Betriebsklima stimmen.

Auszubildende ernst nehmen

„Die Zeit ist vorbei, dass sich der Nachwuchs auf die Betriebe einstellen muss. Umgekehrt wird ein Schuh daraus“, fordert er. Heute müsse sich ein Betrieb um seine Auszubildenden kümmern. Neun sind es immerhin bei Richter. Für gute Leistungen gibt es Stunden geschenkt und beim Azubitreff mit dem Chef gibt es einen regen Austausch. „Auszubildende wollen und müssen ernst genommen werden“, weiß er.

Ausgebildet wird bei Richter nur für den eigenen Bedarf. Dabei sei wichtig, dass die Auszubildenden eine vernünftige Prüfung absolvieren können. Auch das sei Wertschätzung gegenüber dem jungen Menschen in der Ausbildung.

„Mindestanforderung in der Prüfung ist eine 3,3“ erklärt er dann. Wenn jemand von der Förderschule komme, in der Praxis eine zwei schaffe, aber schriftlich nur eine vier, dann behalte er den auch. „Die Praktiker sind wichtig. Leider werden sie häufig vergessen“, meint er mit Blick auf die Ausbildung generell.

Selbst wer die Theorie nicht schaffe, soll seine Ausbildung nicht umsonst gemacht haben. „Sie bekommen bei uns einen Helferbrief und sind dann gelernte Produktionshelfer“, so Richter. Auch das sei für das Handwerk wichtig.

Häuptlinge und Indianer gefragt

„Es braucht Häuptlinge und Indianer“, sagt er schließlich mit Blick auf die Zukunft der Ausbildung im Bäckereihandwerk. Wer schlecht in der Schule sei, erweise sich vielleicht als hervorragender Praktiker. „Ich plädiere für eine zweigeteilte Ausbildung“, erläutert er.

Warum nicht besonders gute, potenzielle zukünftige Führungskräfte in regelmäßigen Abständen in Blockunterricht theoretisch ausbilden? „Mit dem gewohnten Ausbildungsweg sind zum Beispiel Abiturienten schnell unterfordert“, ergänzt er.

„Back dir deine Zukunft“

„Das Handwerk muss insgesamt in seiner Außendarstellung moderner werden“, fordert er. Die Webseite des deutschen Bäckerhandwerks sei da zukunftsweisend.

Unter dem Motto „Back dir deine Zukunft“ gibt es dort Informationen über Betriebe, die Ausbildung und das Handwerk. Und damit geht es noch einmal zurück zu den Babyboomern, die in zehn bis 15 Jahren in Rente gehen. „Den Nachwuchs für diese erfahrenen Arbeitskräfte müssen wir jetzt schaffen“,

Was verdient man eigentlich im Bäckerhandwerk? Dafür gibt es einen bundeseinheitlichen Tarif. Der sieht für das erste Ausbildungsjahr 485 Euro, das zweite 620 und das dritte Ausbildungsjahr 750 Euro vor.