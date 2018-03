Eine Dorfschule wie aus dem Bilderbuch

Winnigstedt An der Grundschule Winnigstedt lernen 60 Schüler in Klassen mit 14 bis 17 Kindern. Die Rektorin erklärt, wie sie das Dorfleben genießen.

Es gibt sie noch, die kleinen Dorfschulen. Eine befindet sich in Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel. Wer sie besucht, fühlt sich ein wenig an Astrid Lindgrens Bullerbü erinnert. Engagierte Eltern und Lehrer machen es möglich.

Wir wissen nicht, ob in Winnigstedt auch eine Lisa, ein Lasse oder ein Bosse leben, ganz so wie im schwedischen Kinderbuchvorbild. Aber die bei unserem Besuch in der Schule im Schnee tobenden Kinder vermitteln einen ähnlich unbeschwerten Eindruck. Mit etwas über 700 Einwohnern ist das an der B79 kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt gelegene Dorf kein ganz kleines.

„Es gibt ein lebendiges Dorfleben, in das die Schule einbezogen wird.“ Jennifer Lohse, Rektorin Grundschule Winnigstedt

60 Kinder aus Winnigstedt und umliegenden Dörfern besuchen die Grundschule. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine kleine Dorfschule dem demografischen Wandel zum Trotz auf dem Land gehalten werden kann.

„Für die Schule hat das ganze Dorf gekämpft“, erzählt Rektorin Jennifer Lohse. Mit 60 Schülern habe sie eine gute Größe. „Das ist eine super Zahl“, freut sie sich. Dabei war die Schule vor einigen Jahren noch von der Schließung bedroht. „Das Dorf hat sich sehr stark gemacht für seine Schule“, berichtet Lohse.

Ein Förderverein gründete sich, die ortsansässigen Stiftungen, Behrensche Stiftung und die Winnigstedt-Stiftung, engagierten sich ebenso, wie die Stiftung „Alleine war gestern“ aus Braunschweig. Auch die Samtgemeinde helfe, wo sie könne. Vieles werde von engagierten Eltern in Eigenarbeit geschafft.

Heute sei an der Grundschule in Winnigstedt alles, wie anderswo und doch wieder ganz anders. „Es gibt ein lebendiges Dorfleben, in das die Schule einbezogen wird“, so Lohse. „Der Förderverein bringt sich enorm ein. Ohne ihn würde es die Schule nicht geben“, erzählt sie. Der Förderverein organisiere die private Nachmittagsbetreuung und bezahle die Kochkräfte.

Die Kinder können montags bis donnerstags bis 15 Uhr in der Schule bleiben.

„Wir haben 14 bis 17 Kinder in den Klassen“, sagt Lohse. Da sei es einfacher, die Kinder das Dorfleben genießen zu lassen und sie doch für die Welt fit zu machen. „Wir holen jedes Kind ab und helfen ihm, seine Fähigkeiten zu entdecken“, schwärmt die Rektorin. Ehemalige Lehrkräfte pflegen eine große Verbundenheit zu „ihrer“ Schule. „Wir haben zum Beispiel eine Lehrerin hier, die einmal wöchentlich Flötenunterricht gibt“, erzählt sie. Einige Kinder nehmen an der Mathe-Olympiade teil.

„Vier Kinder haben es in die Stadtrunde geschafft“, lobt sie. Auch einige Förderschulkinder werden an der Schule unterrichtet.

Die Winnigstedter Grundschule ist eine verlässliche Grundschule, das heißt, dass neben dem Unterricht eine Betreuung von 7.30 bis 12.45 Uhr sicher möglich ist.