Imker berichtet bei der CDU

Schon vor einigen tausend Jahren konnten die Ägypter die Biene für sich nutzbar machen. So lautete das Eingangsstatement von Horst Janke, einem ambitionierten Imker aus Halchter. Schnell fand er auf Einladung der CDU Wolfenbüttel in das Thema und gab laut Mitteilung einen Einblick in den...