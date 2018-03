Wolfenbüttel Nach dem Aufbruch eines BMW im Februar, der unter einem Carport auf der Salzdahlumer Straße abgestellt war, beobachtete ein Zeuge drei vermummte Personen, die in der Nacht zum Mittwoch zwischen 3.20 und 4 Uhr sich erneut dem Fahrzeug nähern. Einer der Täter hat ein Werkzeug in der Hand. Die Vermummten wurden angesprochen; daraufhin flüchteten sie in Richtung Wald. Ein Schaden konnte nicht festgestellt werden.

Hinweise: Tel: (0 53 31) 93 30.