Raser flieht in Wolfenbüttel vor der Polizei

Eine Verfolgungjagt hat sich die Polizei am Mittwochabend in Wolfenbüttel mit einem Raser geliefert. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Besatzung eines Streifenwagens gegen 18.45 Uhr auf der Halberstädter Straße ein alter Bekannter auf, von dem die Polizisten wussten, dass er keinen Führerschein besitzt.

Als die Beamten den Mann - ein 28-jähriger aus Wolfenbüttel - kontrollieren wollten, flüchtete er sofort in Richtung Wendessen. Bei seiner Flucht ließ der 28-Jährige jegliche Regeln außer Acht. Wie die Polizei weiter berichtet, beschleunigte er sein Fahrzeug auf bis zu 190 Stundenkilometer. An der Kreuzung Wendessener Straße überholte der Flüchtende die an der Ampel wartende Schlange, fuhr bei Rot über die Kreuzung und gefährdete mehrere kreuzende Verkehrsteilnehmer.

Weiter ging es durch Ahlum in Richtung Salzdahlum - noch immer mit weit überhöhter Geschwindigkeit. In Salzdahlum überfuhr der 28-Jährige eine weitere rote Ampel und bog nach Sickte ab - hier verloren ihn die Beamten aus den Augen. Verletzt wurde niemand.

Obwohl die Polizei mehrere Adressen überprüfte, fehlt weiter jede Spur von dem Wolfenbüttler. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.