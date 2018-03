123 400 Gäste bleiben über Nacht

Wolfenbüttel Der Landkreis kam im vergangenen Jahr auf rund 123 400 Gäste-Übernachtungen. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit. Die NGG Süd-Ost-Niedersachsen beruft sich auf neueste Zahlen des Statistischen Landesamts. Danach erzielte der niedersächsische Tourismus das vierte Rekordjahr in Folge – mit rund 43,5 Millionen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben und auf Campingplätzen (ein Plus von 1,7 Prozent).

Von den hohen Gäste-Zahlen profitierten auch Gaststätten, Restaurants und Kneipen. Damit die Besucher auch gern wiederkommen, brauche es jedoch mehr geschultes Fachpersonal. Minijobber allein stemmten keinen Boom, heißt es in der Pressemitteilung weiter. An die Arbeitgeber appelliert die Gewerkschaft, deutlich mehr für eine attraktive Berufsausbildung zu tun.