Fair gehandelte Schokolade: Jetzt gibt’s 5000 neue Tafeln

Alle bisherigen 6000 Exemplare sind verkauft, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Nun gibt es Nachschub – und zwar im 900-Jahre-Jubiläumsdesign.

Auch die nun dritte Auflage der Bio-Vollmilchschokolade ist demnach auf 5000 Exemplare limitiert. Das Wickeldesign soll es so nicht noch einmal geben, wie Christiane Döring und Renate Senftleben vom Vorstand des Vereins Werkstatt Solidarische Welt (Träger des Weltladens Wolfenbüttel) betonen. Für 2 Euro ist die 100-Gramm-Tafel im Weltladen in der Okerstraße, aber auch in der Tourist-Info am Stadtmarkt, erhältlich.

Mit der fair gehandelten Schokolade sollen auch die Bemühungen Wolfenbüttels auf dem Weg zur Fairtrade-Town unterstützt werden. Fairtrade-Towns sollen dazu beitragen, dass der faire Handel in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt und damit für eine gerechtere Welt des Handels gesorgt wird, heißt es weiter. Der Rat der Stadt hatte im September 2017 die Teilnahme an der Kampagne „Fairtrade-Town“ beschlossen. Dazu müssen verschiedene Bedingungen erfüllt werden, die sich auf das Angebot und die Verwendung von Produkten aus fairem Handel beziehen. Auch wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, die die Aktionen der Kampagne koordiniert. Diese hat im Februar erstmalig getagt.