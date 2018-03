Hobby-Historiker Dietmar Dolle ist gestorben

Dabei hatte der Hobby-Heimatforscher, der als Kriminalpolizist im vergangenen Jahr in den Ruhestand gegangen war, noch viel vor. So wollte er sein riesiges Potenzial an Ansichtskarten mit hiesigen historischen Motiven beispielsweise weiter erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich machen – so wie bereits in vielen Ausstellungen zuvor. Vielfach, so heißt es in der Pressemitteilung der Aktionsgemeinschaft, waren es Geschichten aus dem Milieu „des kleinen Mannes“, der einfachen Leute aus der Generation unserer Großeltern, deren Leben in aller Regel der Nachwelt weniger ausführlich dargelegt wird.

Seine Recherche-Ergebnisse stellte auch die Wolfenbütteler Zeitung immer wieder dar. Zudem gab es Infos am Fenster der Geschäftsstelle der Aktionsgemeinschaft am Kleinen Zimmerhof an den dazu gezeigten Reproduktionen seiner Postkarten-Sammlung.